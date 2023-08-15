Россия может начать экспортировать услуги связи в зарубежные страны к 2035 году

Такая задача содержится в проекте стратегии развития отрасли

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия к 2030 году должна создать российскую низкоорбитальную спутниковую группировку для оказания услуг связи на территории страны и их экспорта в зарубежные страны к 2035 году. Такая задача содержится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Создание до 2030 года отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для оказания услуг связи на всей территории России и экспорта современных услуг связи в зарубежные страны с формированием к 2035 году на основе данной группировки гибридной сети связи с предоставлением услуги передачи данных на ее основе", - сообщается в проекте.

Помимо этого, Россия должна наращивать свое участие в ключевых органах Международного союза электросвязи и Регионального содружества в области связи, добавляется в документе.

В дополнение РФ должна активно искать партнеров и формировать международные научно-технологические производственные кооперации, чтобы обеспечить приемлемый уровень импортонезависимости по направлениям развития сетей связи, которые не являются критическими для технологического суверенитета, подчеркивается в проекте.

Также проектом стратегии предусмотрен поэтапный перевод отечественной инфраструктуры связи, в том числе критической информационной инфраструктуры, на отечественные или подконтрольные технологические решения и продукцию.