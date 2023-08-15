Объем интернет-трафика в России за 10 лет вырос в 11 раз

В год в среднем он рос на 27%, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объем трафика в интернете в России в 2022 году вырос более чем в 11 раз в сравнении с 2012 годом, до почти 124 эксабайт. Такие данные приводятся в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Эксабайт - единица измерения количества информации, равная десяти в 18 степени, то есть квинтиллиону, байт.

Согласно полученным данным, изначально (в 2012 году) трафик составлял 11,1 эксабайт, а в 2022 году - уже 123,7. За более чем 10 лет измерений трафик вырос более чем в 11 раз, а в год, в среднем, он рос на 27%.