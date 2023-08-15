Рост трансграничного трафика может стать ориентиром развития экспортного потенциала РФ

Достижение поставленной цели возможно, в частности, путем модернизации магистральной инфраструктуры связи на территории страны, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Увеличение объема трансграничного трафика к 2035 году в южных и восточных направлениях до 280 Тбит/с должно стать основными ориентиром развития экспортного телекоммуникационного потенциала для России. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Основным ориентиром развития экспортного телекоммуникационного потенциала должно стать увеличение к 2035 году объема трансграничного транзитного трафика на южных и восточных направлениях - более чем в 40 раз по отношению к 2022 году (до 280 Тбит/с)", - сказано в документе.

Отмечается, что достижение поставленной цели возможно путем модернизации магистральной инфраструктуры связи на территории страны, развития трансарктических магистральных линий связи вдоль трассы Северного морского пути, транс-евразийских магистральных волоконно-оптических линий связи, а также линий связи для трансграничной передачи трафика в южном направлении, в частности, линии Россия - Иран - Армения. Вместе с тем, для достижения развития потенциала предлагается стимулирование развития российскими операторами связи центров обработки данных на территории дружественных стран, как драйвера роста объемов трансграничного трафика и развития соответствующей инфраструктуры связи.

Согласно данным, указанным в проекте стратегии, к 2030 году ожидается рост передаваемого между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом трафика (АТР) до 600 Тбит/с, что создает для российских операторов связи "дополнительные возможности реализации экспортного телекоммуникационного потенциала". "Реализация данных возможностей связана с необходимостью ответа на вызовы конкурентной борьбы с другими странами, создающими как наземные магистральные линии связи для транзита трафика в обход территории РФ, так и наращивающими мощности подводных магистральных линий связи между Европой и АТР", - отмечают авторы документа.