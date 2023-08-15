Операторы связи тратят на хранение данных и оборудование СОРМ 50 млрд рублей в год

По итогам 2022 года количество абонентов фиксированного широкополосного доступа в России составило 35,7 млн

МОСКВА, 15 августа./ТАСС/. Траты крупнейших операторов связи на выполнение требований по хранению передаваемых данных и установки оборудования Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) составляют 50 млрд рублей в год. Об этом сообщается в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Около 70-80% рынка фиксированной связи, в зависимости от конкретного сегмента, приходится на шесть крупных операторов связи. Остальная доля рынка (20-30%) распределена между более чем 6 тыс. небольших региональных операторов связи. Крупнейшие операторы несут капитальные затраты в размере около 50 млрд рублей ежегодно на исполнение обязательных требований по хранению передаваемых данных и установке оборудования Системы оперативно-розыскных мероприятий (далее - СОРМ)", - сообщается в проекте.

В проекте уточняется, что на фиксированный широкополосный доступ к интернету в РФ приходится 72% общего объема передаваемых данных, а среднегодовой темп увеличения объема трафика в сетях фиксированной связи в период последних 10 лет составлял 24%, в 2022 году - 17%.

По итогам 2022 года количество абонентов фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в РФ составило 35,7 млн, прирост абонентской базы с 2017 года находится на уровне 2-3% ежегодно, добавляется в проекте. "Доступ к услугам фиксированного ШПД на скорости более 100 Мбит/с имеют 54% абонентов (в 2014 году - 3%)", - подчеркивается в проекте.