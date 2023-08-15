Азербайджан и Россия за семь месяцев увеличили товарооборот на 30,6%

Показатель составил $2,445 млрд

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января - июля 2023 года составил $2,445 млрд, что на 30,6 % больше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, в январе - июле экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $711,534 млн (на 50,6% больше показателя за аналогичный период 2022 года), а импорт товаров из РФ - $1,734 млрд (рост на 23,8%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам семи месяцев заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. В то же время РФ лидирует среди стран, продукция которых импортируется Азербайджаном. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 8,06% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с Россией в 2022 году составила 7,04% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.