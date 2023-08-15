В Липецкой области приступили к уборке урожая сахарной свеклы

В регионе собираемость составляет 450 ц с га

ЛИПЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области приступили к уборке урожая сахарной свеклы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"Первыми к уборке сладкого корнеплода приступили аграрии Краснинского, Грязинского, Елецкого и Лебедянского районов", - сказал Артамонов. Он заметил, что уборочная кампания началась на липецких полях на 10 дней раньше, чем в 2022 году. "Сахарная свекла является стратегической культурой для нашего региона, мы традиционно входим в тройку лучших в стране по производству сахара, в регионе работают шесть сахарных заводов, которые ежегодно вырабатывают около 800 тыс. тонн сахара, в этом году им предстоит переработать свеклу, полученную со 109 тыс. га", - заметил Артамонов.

По его словам, все это благодаря хорошей урожайности: сейчас получают по 450 ц с га, что на 100 ц больше, чем собирали с 1 га в начале уборки свеклы в 2022 году. Сырье уже поступает на свеклоприемные пункты сахарных заводов.

"Наука, господдержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат, пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам", - заключил Артамонов.