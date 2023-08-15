"Мираторг" и "Вкусно - и точка" вложат 5,7 млрд рублей в производство картофеля

Благодаря этому объемы готовой продукции увеличатся на 20% - до 120 тыс. тонн картофеля в год, отметили в компаниях

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский агрохолдинг "Мираторг" и сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" инвестируют дополнительные 5,7 млрд рублей в масштабирование совместного предприятия в Орловской области, благодаря чему объемы готовой продукции увеличатся на 20% - до 120 тыс. тонн картофеля в год. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Мираторг" и "Вкусно - и точка" сообщают, что инвестируют дополнительно 5,7 млрд рублей в увеличение масштабов совместного предприятия по переработке картофеля в Мценском районе Орловской области, что позволит производить на 20% готовой продукции больше и увеличить таким образом мощность предприятия с первоначальных 100 тыс. до 120 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составит 17,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В результате модернизации к комплексу по производству картофеля фри будет добавлен цех, специализирующийся на производстве картофельных хлопьев. В результате увеличения инвестиций количество рабочих мест на предприятии вырастет с 291 до 365, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней при выходе на полную мощность - с 1,16 млрд до 1,34 млрд рублей в год.

Запуск предприятия намечен на второй квартал 2025 года, следует из пресс-релиза.

Реализация проекта обеспечит российский рынок стабильными поставками картофеля фри. Помимо этого, предприятие будет выпускать другую продукцию из картофеля в соответствии с требованиям по качеству сети "Вкусно - и точка": картофельные дольки и оладьи (хашбраун). Реализация картофельных хлопьев предполагается в секторе B2B для дальнейшего производства чипсов и снеков, замороженных полуфабрикатов, детского питания, использования в хлебопекарной отрасли и кулинарии.