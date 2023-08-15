15 августа, 10:54
Военная операция на Украине

КТРВ старается скорректировать полученные в ходе СВО замечания по вооружениям

Противник не стоит на месте, каждый день привносит что-то новое, отметил генеральный директор корпорации Борис Обносов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) старается скорректировать замечания по выпускаемым системам, поступающие в ходе их применения в специальной военной операции, сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Противник тоже не стоит на месте, каждый день привносит что-то новое. Мы находимся в тесном контакте с нашими военными, которые применяют наши системы, и получаем обратную связь. Пытаемся по мере возможностей скорректировать те замечания, которые поступают", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли корректировать работу систем по итогам их применения в зоне боевых действий. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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