15 августа, 11:09

"Яндекс Go" начал внедрять навигацию по вышкам связи и точкам Wi-Fi для Android

Также компания начала обучать новым способам навигации водителей и автокурьеров

МОСКВА, 15 августа./ТАСС/. Cервис "Яндекс Go" протестировал навигацию по вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi для пользователей устройств на платформе Android, а также начал обучать новым способам навигации водителей и автокурьеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"В последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции. Они не зависят от работы приложений, но отражаются на всех навигационных сервисах, в том числе сервисах "Яндекса". Чтобы пользоваться сервисом было как и всегда удобно, в "Яндекс Go" протестировали альтернативные способы навигации для Android-устройств - по вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi", - сообщили в пресс-службе.

Обычно геопозиция определяется сигналами от спутников в сервисе. По итогам теста "Яндекс Go" начал обучать водителей и автокурьеров, как правильно выстроить настройку смартфона на Android для навигации по WI-FI, добавили в пресс-службе. Для этого нужно войти в режим разработчика смартфона и снять ограничение на сканирование Wi-Fi.

Проблемы с работой сервисов с навигациями в Московском регионе наблюдаются с мая 2023 года. 

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Россия
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