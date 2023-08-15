Цена летнего дизеля на бирже обновила рекорд десятый торговый день подряд

Она достигла 65,944 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России непрерывно растет с начала августа и обновляет рекорд десятый торговый день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля выросла во вторник на 0,97%, до 65,944 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом. Стоимость этого вида топлива держится на рекордных уровнях с 2 августа.

Стоимость топочного мазута также обновила рекорд - она увеличилась на 0,99%, до 35,154 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 14 августа, - 34,809 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,63%, до 61,767 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,36%, до 68,797 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 4,45%, до 67,693 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 4,49%, до 22,47 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 15%, до 20,039 тыс. рублей за тонну.