РСТ призвал освободить от уплаты курортного сбора военнослужащих и многодетные семьи

По мнению президента организации Ильи Уманского, этой мерой вряд ли можно решить системные проблемы, связанные с развитием транспортной, социальной и другой инфраструктуры

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил освободить от уплаты курортного сбора отдельные категории отдыхающих, например, военнослужащих и многодетные семьи.

"Стоит подумать об освобождении от сбора отдельных категорий отдыхающих, например, многодетных семей, военнослужащих", - сказал Уманский, слова которого приводят в пресс-службе РСТ.

Глава РСТ отметил, что вводить курортный сбор следует аккуратно. Желательно не применять эту меру в регионах с большим количеством частного гостиничного сектора, "иначе это превращается в квази-налог на легальную гостиничную деятельность". "Курортный сбор взимается с гостей официальных гостиниц, но при этом с туристов, которые размещаются в альтернативных средствах размещения, его, по сути, не берут", - объяснил эксперт.

По его мнению, этой мерой вряд ли можно решить системные проблемы, связанные с необходимостью развития транспортной, социальной и другой инфраструктуры, которая испытывает острую перегрузку вслед за растущим туристическим потоком. "В реальности собираемых средств будет хватать на локальное благоустройство и озеленение", - подчеркнул Уманский.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в нескольких субъектах. Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус".