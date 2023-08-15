Credit Suisse и UBS не смогут распоряжаться акциями и долями своих "дочек" в России

Речь идет об АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Ю Би Эс Банк"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка "Зенит" о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG, запретив обеим иностранным кредитным организациям распоряжаться акциями и долями их российских дочерних банков - АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Ю Би Эс Банк".

Согласно данным картотеки арбитражных дел, суд запретил продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц и обременять иным образом 99,9% акций "Банка Кредит Свисс (Москва)" и почти 99,9% долей "Ю Би Эс Банка". Кроме этого, такие же ограничения наложены и на 99,9% долей ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

Однако в материалах дела отмечается, что банк "Зенит" не обосновал причины обращения с заявлением о наложении ареста на денежные средства в размере $13,6 млн США, принадлежащие Credit Suisse AG и UBS AG, находящиеся на банковских счетах в АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и "Ю Би Эс Банк". В этой части суд отказал удовлетворить обеспечительные меры.

25 июля банк "Зенит" направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse AG. Также ранее 30 мая банк обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением об обеспечении имущественных интересов, в котором просил наложить арест на средства в размере более $5,2 млн на счетах Credit Suisse в его российской "дочке" АО "Банк Кредит Свисс (Москва)", а также запретить швейцарскому банку распоряжаться акциями и долями российских "дочек" АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва). Тогда суд в удовлетворении заявления "Зенита" отказал, банк подал апелляцию.

В июне 2023 года крупный швейцарский банк UBS официально объявил о завершении сделки по приобретению Credit Suisse. Покупка состоялась после падения цены акций Credit Suisse и угрозы дефолта банка.

Детали спора

Согласно материалам из картотеки арбитражных дел от 5 июня 2023 года, банк "Зенит" в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита (заем, предоставляемый двумя или более банками на единых условиях в соответствии с подписанным всеми сторонами кредитным соглашением) между заемщиком Integrain S.A. и кредитными агентами Credit Suisse AG, London Branch. По соглашению "Зенит" перечислил 20 млн долларов.

24 февраля 2023 года США и Великобритания ввели блокирующие санкции в отношении банка "Зенит", после этого кредитный агент Credit Suisse направил в банк уведомление о том, что денежные средства от Integrain S.A. поступили, но не будут выплачены "Зениту" из-за его включения в санкционные списки. Как указывает "Зенит", неперечисление ему денежных средств (уклонение от перечисления) Credit Suisse нарушает законные права банка и причиняет ему убытки.