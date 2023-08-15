Объем денежных переводов из России в Грузию в июле стал самым низким с марта 2022 года

Сумма переводов составила $73,8 млн, сообщили в Нацбанке Грузии

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Объем переводов денежных средств из России в Грузию в июле составил $73,8 млн, что стало самым низким показателем с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Грузии.

По данным регулятора, по сравнению с июнем текущего года из России в Грузию было отправлено на 42,9% меньше денег. В годовом выражении этот показатель снизился на 26,6%. Объем переводов из РФ в марте 2022 года составил $27 млн, в апреле он вырос до $133 млн и с тех пор не опускался ниже отметки в $100 млн.

Всего в июле в Грузию поступили переводы в размере $301,1 млн. Несмотря на снижение объема переводов из России, ее доля остается самой большой - 24,5%. На втором месте по объему отправленных в Грузию средств Италия (15%), на третьем - США (13,2%).