15 августа, 11:48

Электромобили "Москвич 3е" стали доступны по программам льготного кредитования и лизинга

В июле автозавод "Москвич" был включен в специнвестконтракт своего партнера - ПАО "Камаз", что позволило войти автомобилям бренда в госпрограммы стимулирования спроса

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Электромобили "Москвич 3е" теперь можно купить по программам льготного автокредитования и лизинга, говорится в сообщении завода "Москвич".

"Специальные условия льготного кредитования вступили в силу. Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля "Москвич 3е" на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. рублей)", - отмечается в сообщении. Эти же условия распространяются и на приобретение электрических автомобилей по программе льготного лизинга.

В июле автозавод "Москвич" был включен в специнвестконтракт своего технологического партнера - ПАО "Камаз", что позволило войти автомобилям бренда в государственные программы стимулирования спроса.

В 2023 году программа льготного автокредитования, по данным Минпромторга РФ, будет доступна только для работников сфер образования и медицины, участников специальной военной операции, а также членов их семей. 

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