"АК Барс" сохраняет планы по сдаче 10 судов по итогам года

Корпорация уже сдала шесть судов, уточнил ее гендиректор Ренат Мистахов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Судостроительная корпорация "АК Барс" сохраняет планы по сдаче 10 гражданских кораблей по итогам текущего года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов в кулуарах форума "Армия-2023".

"Да, мы так и идем, двигаемся. Это и буксиры, это и метеоры, это и судно на водороде. <…> Все по плану", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Мистахов подчеркнул, что корпорация уже сдала шесть судов. Кроме того, компания продолжает работу по созданию пассажирского судна на водородном топливе.

"Водородное судно сейчас находится на этапе, согласно контракту. Сформирован полностью корпус, ведется работа по монтажу оборудования, электромонтажные работы и отделка", - добавил он.

Приоритетными направлениями деятельности судостроительной корпорации "АК Барс" являются проектирование, судостроение, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.