В Москве оборот компаний сферы услуг вырос на 8,5%

Наиболее активную динамику показала сфера транспортных услуг, оборот которой в сопоставимых ценах вырос на 20,3% - до 474,1 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объем оказанных населению Москвы платных услуг в январе - июне 2023 года составил 1,5 трлн рублей, что на 8,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Ситуация в сфере платных услуг, оказываемых населению, в столице остается стабильной. В отличие от торговли этот сектор в меньшей степени подвержен санкционному давлению и поэтому более устойчив к внешним факторам. Это позволяет московским предпринимателям динамично развиваться и осваивать освободившиеся ниши в различных сегментах. В первом полугодии оборот платных услуг населению в Москве вырос на 8,5%. Наиболее активную динамику показала сфера транспортных услуг, оборот которой в сопоставимых ценах вырос на 20,3% - до 474,1 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что увеличение оборотов в сфере транспортных услуг обеспечивается среди прочего активным развитием транспортной системы Москвы: расширяются системы пригородного сообщения, метро, модернизируется электробусный и автобусный автопарк. В 2023 году состоялось открытие нового вида городского транспорта - перевозки по Москве-реке на речных электросудах. Кроме того, в текущем году наблюдается восстановление отрасли авиасообщения после наложенных весной 2022 года ограничений.

По данным департамента экономической политики и развития города, в первом полугодии рост оборота демонстрировала сфера культуры и спорта - на 17,6%, до 56,4 млрд рублей, образования - на 12,3%, до 117,8 млрд рублей, а также гостиницы и туристические компании, увеличившие объемы продаж на 9,6% - до 54,7 млрд рублей.