Экс-менеджер OMV считает, что у Австрии нет реальных альтернатив поставкам газа из России

Односторонний отказ от поставок обойдется австрийской стороне в десятки миллиардов евро и еще больше нарушит энергоснабжение населения и предприятий, отметил Отто Мусилек

ВЕНА, 15 августа. /ТАСС/. Австрия не найдет жизнеспособных альтернатив импорту газа из России, отказ от него обойдется в десятки миллиардов евро. Такое мнение выразил экс-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек.

"Многолетний опыт на международном энергетическом и газовом рынках говорит мне, что жизнеспособных альтернатив газу из России нет. Односторонний отказ от поставок обойдется [Австрии] в десятки миллиардов евро и еще больше нарушит энергоснабжение населения и предприятий", - сказал он.

Эксперт считает, что австрийские власти в вопросе поставок энергоносителей должны отойти от "идеологии" и больше опираться на "объективность и реализм". "Австрия не сможет обойтись без российского газа в долгосрочной перспективе", - отмечает Мусилек в интервью для объединения "Инициатива по размещению бизнеса в Верхней Австрии".

По его словам, "Газпром" может обратиться в суд, если Австрия решит разорвать контракт на поставки. "Такие разбирательства могут занять очень длительное время до окончательного прояснения правовой ситуации. А до этого момента Австрия должна будет продолжать платить России. Речь идет более чем о €30 млрд. Я бы не советовал австрийскому правительству идти на такой риск", - пояснил эксперт.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн ранее заявлял, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в июне этого года 60% газового импорта Австрии пришлись на поставки из РФ. Эксперты отмечают, что реальная доля может быть еще больше, так как отследить происхождение всего импортируемого газа не всегда возможно.