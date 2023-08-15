В Нижегородской области в 2023 году прогнозируют рост турпотока до 4,5 млн человек

По словам главы региона Глеба Никитина, область становится важным хабом для проведения федеральных и международных деловых мероприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Нижегородской области в 2023 году, по прогнозу, составит 4,5 млн человек и увеличится примерно на 600 тыс. человек, следует из материалов к докладу губернатора Глеба Никитина, который проводит во вторник традиционную встречу с предпринимателями региона.

По итогам 2022 года турпоток составил 3,9 млн человек, в 2023 году показатель прогнозируют на уровне 4,5 млн человек. В 2021 году регион посетили 3,4 млн человек. "Сегодня мы в числе лидеров туристических рейтингов с невероятным ростом турпотока даже в постюбилейный 2022 год. И деловой туризм - его внушительная часть", - сказал Никитин.

Он отметил, что регион становится важнейшим хабом для проведения федеральных и международных деловых мероприятий. "Теперь нас ежегодно посещает огромное число вип-гостей - представители власти, крупнейшие бизнесмены страны и даже мира", - отметил глава региона.