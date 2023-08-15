Путин 16 августа обсудит с кабмином угледобывающие регионы

С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Республики Коми Владимир Уйба

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов, - говорится в сообщении. - Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов".

Как уточнили в пресс-службе, с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев и глава Республики Коми Владимир Уйба.

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о развитии пунктов пропуска через государственную границу страны, о технологиях искусственного интеллекта, социально-экономическом развитии новых регионов РФ, а также о вопросах обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми.