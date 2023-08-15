Кнайсль считает, что ситуация в энергетике будет зависеть от отношений Турции с РФ и ЕС

По мнению экс-главы МИД Австрии, Турция станет полноценным энергетическим хабом

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Ситуация в мировой энергетике будет во многом зависеть от развития отношений Турции с Россией и Европейским союзом. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Когда мы говорим об энергетике, миграции, дипломатии в нынешней ситуации, то все так или иначе сводится к Турции и к тому, каковы отношения между Москвой и Анкарой, Анкарой и Брюсселем", - сказала Кнайсль.

По мнению экс-главы МИД Австрии, особенно интересно будет следить за прогрессом в отношениях Турции и России. "Я постоянно анализирую отношения между Москвой и Анкарой, и очень интересно будет наблюдать за эволюцией, за прогрессом. Потому что, как господин [президент России Владимир] Путин говорил, цена на энергоресурсы во многом будет определяться ситуацией в Турции".

Сама Турция, по словам Кнайсль, станет полноценным энергетическим хабом. "Турция будет не только транспортным коридором, не только страной, которая импортирует, а потом реэкспортирует, но это будет важный игрок на рынке, сопоставимый со многими крупными игроками", - заключила она.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Уже несколько недель экс-министр живет в Рязанской области, она приехала туда после Петербургского международного экономического форума.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.