В Башкирии из-за засухи почти вдвое увеличат площади озимых культур

Они достигнут 600 тыс. га

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Площади озимых культур в Башкирии будут доведены до 600 тыс. га на фоне засухи, разработан план по каждому району. Это позволит получать больше урожая, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве региона.

"Нам необходимо менять стратегию, учитывая засушливые периоды последних лет. Нужно делать ставку на озимые культуры. Мы сделали план на каждый район, довели его - нам необходимо довести площади озимых культур до 600 тыс. га. Риски высокие, но объем урожая по озимым культурам намного выше, чем по яровым. Сегодня такие возможности есть, идет уборка, и освобождаются площади", - сообщил Фазрахманов.

На данный момент в республике убрана треть площадей, урожайность в среднем составляет 18,7 ц/га, отметил министр. В 2022 году этот показатель составил 30 ц/га.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза, увеличение произойдет в этом году, так как посев озимых должен начаться уже в августе.

По данным министерства, под урожай 2023 года было посеяно свыше 318 тыс. га озимых культур, их уборка близится к завершению при урожайности 23,3 ц/га. Общая посевная площадь в Башкирии в 2023 году составила почти 2,9 млн га.

В начале августа в 26 районах республики был введен режим ЧС из-за засухи и последующей гибели посевов.