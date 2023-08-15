Латвийские железные дороги могут осенью подключиться к перевозке украинского зерна

Как заявил председатель правления Latvijas dzelzce Ринальд Плявниекс, объем перевозок через территорию республики может составить "от 500 тыс. до 1 млн тонн в течение года"

ВИЛЬНЮС, 15 августа. /ТАСС/. Государственная латвийская железнодорожная компания Latvijas dzelzce (LDz) может приступить к перевозкам украинского зерна уже ближайшей осенью. Об этом заявил председатель ее правления Ринальд Плявниекс, слова которого приводит портал grani.lv.

"Сейчас появилась [техническая] возможность для транспортировки украинского зерна", - отметил он, добавив, что LDz в состоянии подключиться к процессу "уже осенью этого года". По словам бизнесмена, объем перевозок украинского зерна через территорию прибалтийской республики может составить "от 500 тыс. до 1 млн тонн в течение года".

Плявниекс также сообщил, что на прошлой неделе встречался с послом Украины в Латвии, но не уточнил, обсуждался ли тогда вопрос транспортировки зерна.