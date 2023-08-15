В Тюменской области запустили все объекты крупнейшего в РФ репродуктора индейки

К концу 2024 года предприятие планирует производить 12 млн яиц в год

ТЮМЕНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Дамате" запустила все объекты крупнейшего в России репродуктора индейки второго порядка, расположенного в Исетском районе Тюменской области. К концу 2024 года предприятие планирует производить 12 млн яиц в год, сообщила пресс-служба компании.

"Группа компаний "Дамате" запустила блок родительского стада племенного репродуктора индейки в Тюменской области и уже получила первое яйцо. Таким образом, компания запустила все птицеводческие объекты крупнейшего в России репродуктора индейки второго порядка", - отметили в компании, уточнив, что блок рассчитан на единовременное содержание 64,5 тыс. голов птицы.

Общий объем инвестиций в создание репродуктора составил 6,1 млрд рублей, финансовым партнером выступил Россельхозбанк. "Формирование родительского стада является важным этапом в производстве индейки. Собственное производство инкубационного яйца позволит "Дамате" снизить зависимость от импорта генетического материала индейки, уменьшить биологические риски и увеличит показатели качества яйца", - отметили в компании.

"Дамате" начала комплектацию родительского стада индейки. "Уже заселено две птицеводческие площадки, получено первое инкубационное яйцо и начались его поставки на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области", - отметили в пресс-службе, добавив, что выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уточнил, что благодаря реализации проекта для жителей Исетского района создано 119 новых рабочих мест, в будущем их будет порядка 200. "Если раньше птицеводы везли яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы локализованы. Экономия - миллионы евро", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Группа компаний запустила племенной репродуктор второго порядка в 2022 году. Репродуктор - предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Проект предусматривает поэтапный запуск 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тыс. тонн хранения.

О "Дамате"

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, занимается выращиванием и переработкой индейки, а также переработкой молока и производством молочной продукции. География деятельности "Дамате" охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику.