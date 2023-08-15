Smartavia будет выполнять рейсы из Астрахани в Москву три раза в неделю с 5 сентября

На маршруте задействуют самолеты Boeing 737-800

АСТРАХАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia с 5 сентября начнет выполнять рейсы из Астрахани в Москву в аэропорт Шереметьево три раза в неделю. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта Астрахань им. Б. М. Кустодиева.

"С 5 сентября 2023 года из астраханского аэропорта увеличится количество рейсов на московском направлении. Новый перевозчик - авиакомпания Smartavia - приступит к выполнению полетной программы в Шереметьево. Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и пятницам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с подробным расписанием можно ознакомиться на официальных сайтах аэропорта и авиакомпании. На маршруте перевозчиком задействованы самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 кресел. Стоимость билета в одном направлении составит от 3 640 рублей, добавили в пресс-службе.

Международный аэропорт Астрахань имени Б. М. Кустодиева (группа "Новапорт холдинг") - системообразующее предприятие авиатранспортного комплекса области. По данным пресс-службы аэропорта, пассажиропоток с начала года составил 428 062 человека. География полетов насчитывает 15 направлений, рейсы по которым выполняются 12 авиакомпаниями.