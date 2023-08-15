ЦБ понизил курс доллара на 16 августа до 97,42 рубля

Стоимость евро составила 106,5736 рубля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 16 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 97,4217 рубля, что на 3 рубля 62 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 4 рубля 11 копеек, до 106,5736 рубля.

Стоимость юаня понижена на 55 копеек, до 13,3227 рубля.

По данным Московской биржи на 15:51 мск, курс доллара на торгах составлял 98,56 рубля (+0,92%). В то же время курс евро поднимался до 107,78 рубля (+0,68%), курс юаня рос до 13,473 рубля (+0,62%).