15 августа, 12:50,
обновлено 15 августа, 12:58
Колебания курса рубля

ЦБ понизил курс доллара на 16 августа до 97,42 рубля

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Стоимость евро составила 106,5736 рубля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 16 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 97,4217 рубля, что на 3 рубля 62 копейки ниже предыдущего показателя.

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Официальный курс евро понижен на 4 рубля 11 копеек, до 106,5736 рубля.

Стоимость юаня понижена на 55 копеек, до 13,3227 рубля.

По данным Московской биржи на 15:51 мск, курс доллара на торгах составлял 98,56 рубля (+0,92%). В то же время курс евро поднимался до 107,78 рубля (+0,68%), курс юаня рос до 13,473 рубля (+0,62%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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