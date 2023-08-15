Белоруссия сообщила о готовности участвовать в совместных с РФ проектах на Дальнем Востоке

Минск и Москва на встрече обсудили взаимные потребности и возможности по налаживанию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в высокотехнологичной сфере

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Совместные проекты на территории Дальнего Востока и Арктики, в том числе в области создания беспилотных летательных аппаратов, обсуждены на рабочем совещании Министерства экономики Белоруссии и Министерства экономического развития РФ.

Как отмечает пресс-служба Минэкономики Белоруссии, во встрече приняли участие представители отечественных предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников и иных летательных аппаратов, а также представители заинтересованных дальневосточных регионов России.

Стороны обсудили взаимные потребности и возможности по налаживанию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в высокотехнологичной сфере. "Беларусь готова участвовать в реализации совместных проектов на Дальнем Востоке", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Белоруссия сформирует пул перспективных инвестиционных проектов для их реализации в Дальневосточном регионе РФ. Речь шла о сотрудничестве по шести направлениям: транспорт, энергетика, пищевая промышленность, высокие технологии, комфортная среда и обрабатывающая промышленность. Планировалось, что средства на реализацию проектов выделит федеральная корпорация по инвестициям ВЭБ.РФ и его дочернее подразделение БелВЭБ.