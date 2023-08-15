В Ингушетии выросла урожайность по овощам и зерновым в два раза

В 2022 году регион собрал рекордный для себя урожай зерновых - около 90 тыс. тонн

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Урожайность зерновых культур и овощей в Ингушетии выросла в два раза. Об этом в своем Telegram-канале по итогу рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Доложил, что общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в республике стабильная. Президент отметил положительную динамику в промышленном производстве и в аграрном секторе республики. Сообщил ему, что республика может похвастаться своими результатами в развитии АПК. В среднем по зерновым культурам и овощам урожайность у нас выросла в 1,5-2 раза", - написал Калиматов.

По данным пресс-службы главы региона, производство продукции сельского хозяйства в регионе в прошлом году увеличилось на 18% и составило 19,5 млрд руб.

"Последние четыре года в аграрном секторе отмечается устойчивый рост следующих показателей: валовый сбор зерна вырос в 3,6 раза (с 40,7 до 147,7 тыс. тонн); картофеля в 1,7 раза (с 33 до 57,5 тыс. тонн); овощей в 1,9 раза (с 5,5 до 10,4 тыс. тонн). Урожайность выросла с 15 до 31 ц/га, кукурузы - с 30 до 44 ц/га, овощей - с 53 до 76 ц/га", - сообщили в пресс-службе.

В 2022 году Ингушетия собрала рекордный для себя урожай зерновых - около 90 тыс. тонн.