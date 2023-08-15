Повышение ключевой ставки и взрыв на АЗС в Махачкале. Главные события 15 августа

Повышение ключевой ставки до 12%

Банк России повысил ключевую ставку до 12%. В ЦБ пояснили, что решение направлено на обеспечение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году. Регулятор допустил дополнительное повышение ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Взрыв на АЗС в Дагестане

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале в понедельник вечером погибли 35 человек и 80 пострадали. Кроме того, повреждены 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной происшествия возгорание в автосервисе рядом с АЗС. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В регионе объявили траур по жертвам ЧП.

Попытка украинской ДРГ прорваться в Брянскую область

Российские войска и пограничная служба ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадал работник сельхозпредприятия, частично повреждены производственные помещения и автомобиль.

Смерть артиста цирка Андрея Николаева

Народный артист РСФСР Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, умер в возрасте 85 лет. Он был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Николаев был обладателем высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" и премии "Оскар" брюссельского королевского цирка. Церемония прощания пройдет 18 августа в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Задержание трех граждан Болгарии в Великобритании

Би-би-си узнала подробности задержания в феврале трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным вещательной корпорации, им предъявили обвинения в подделке паспортов и других удостоверений личности. В правоохранительных органах заявили, что 31 июля прошло судебное заседание по делу о фальсификации документов, однако расследование в отношении возможного нарушения закона о гостайне продолжается.