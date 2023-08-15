В "Ростелекоме" прокомментировали проект стратегии отрасли связи

Вице-президент по стратегическим инициативам компании Борис Глазков заявил, что документ соответствует вызовам, стоящим перед страной

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года является актуальным и соответствует вызовам, стоящим перед страной и инфраструктурными отраслями. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

Собеседник агентства напомнил, что телеком-отрасль является крупнейшим заказчиком радиоэлектронной продукции гражданского назначения, а одна из важнейших ее задач, которая обозначена в проекте стратегии - фокусирование спроса на отечественном рынке радиоэлектроники и укрепление технологического суверенитета страны. "Решать такую задачу придется одновременно с поддержанием и развитием современных, качественных и конкурентоспособных услуг связи, устранением цифрового неравенства и повышением уровня информационной безопасности в сетях связи. В этом смысле стратегия амбициозна, но абсолютно актуальна и соответствует тем вызовам, которые стоят перед страной и ее инфраструктурными отраслями", - сказал Глазков.

Он отметил, что документ является результатом совместной конструктивной работы правительства, экспертов телеком-рынка и операторов связи, и впервые в отрасли документ стратегического значения разрабатывается с горизонтом планирования 12 лет. "Такой подход позволяет подойти к решению не только среднесрочных задач развития отрасли, но и заглянуть дальше, охватить время появления и массового использования самых перспективных технологий, включая сети 6G и гибридные сети связи", - добавил Глазков.

Минцифры РФ ранее во вторник вынесло на общественное обсуждение проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Так, согласно документу, для отрасли необходимо развитие российской группировки спутниковой связи, доступа в интернет и вещания, снижение издержек операторов связи и центров обработки данных, создание сетей связи нового поколения, проработка механизма защиты инвестиционных расходов операторов, который позволит сохранить доступность тарифов для населения, перевод сетей связи полностью на российские технологии безопасности и выделение новых полос частот для внедрения передовых технологий и стандартов, а также урегулирование стоимости тарифа для генераторов "тяжелого" контента и обычных сервисов.