Инвестиции в завод по переработке картофеля в ОЭЗ "Орел" увеличат на 5,7 млрд рублей

Общая стоимость проекта достигнет 17,5 млрд рублей

ТАСС, 15 августа. Объем инвестиций в проект по созданию завода по глубокой переработке картофеля на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Орел", расположенной в Мценском районе Орловской области, увеличат на 5,7 млрд рублей. Общая стоимость проекта достигнет 17,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано между правительством Орловской области, совместным предприятием компании "Мираторг" и сетью "Вкусно - и точка", сообщили в пресс-службе облправительства.

"Дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области, совместным предприятием компании "Мираторг" и сетью "Вкусно - и точка" было подписано сегодня в Мценском районе. <…> В рамках дополнительного соглашения объем инвестиций в проект по созданию на территории ОЭЗ "Орел" завода по глубокой переработке картофеля увеличится на 5,7 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость проекта составит 17,5 млрд рублей, а число новых рабочих мест увеличится до 365", - говорится в сообщении.

Дополнительные инвестиции позволят увеличить объемы готовой продукции на 20% - до 120 тыс. тонн в год. К комплексу по производству картофеля фри будет добавлен цех, специализирующийся на производстве картофельных хлопьев. Реализация картофельных хлопьев будет направлена на дальнейшее производство чипсов и снеков, замороженных полуфабрикатов, детского питания, использование в хлебопекарной отрасли и кулинарии. В ОЭЗ "Орел" уже стартовал подготовительный этап по реализации проекта, строительные работы будут начаты в третьем квартале 2023 года. Запуск предприятия планируется во втором квартале 2025 года.

По словам губернатора региона Андрея Клычкова, инвестиционный проект заложит основу для стабильных поставок картофеля фри на российский рынок. "Для Орловской области это новые рабочие места, развитие производственной инфраструктуры, значительные налоговые поступления. Сегодня мы закладываем фундамент для обеспечения российского рынка стабильными поставками одного из самых популярных продуктов в общепите - картофеля фри", - цитирует его пресс-служба.

Согласно информации на сайте правительства Орловской области, решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в регионе было принято в 2019 году. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Орел" составит более 9,2 млрд рублей. Будет создано около 2 тыс. рабочих мест.