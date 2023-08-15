В Петербурге в дни проведения железнодорожного салона изменят расписание более 30 поездов

Изменения, в частности, коснутся рейсов, следующих по направлениям в сторону Гатчины, Ораниенбаума и Луги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. График движения более чем 30 пригородных поездов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги изменят 25-27 августа в связи с проведением международного железнодорожного салона техники и технологий в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ОЖД.

"В связи с проведением XI Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" изменяется график движения пригородных поездов 25, 26 и 27 августа на Балтийском направлении", - говорится в сообщении.

Изменения коснутся около 19 стандартных электричек и 13 скоростных поездов "Ласточка" на направлениях в сторону Гатчины, Ораниенбаума, Луги и других населенных пунктов. Подробнее с измененным графиком движения поездов в период с 25 по 27 августа пассажиры смогут ознакомиться на официальных сервисах "РЖД".

Международный железнодорожный салон "PRO//Движение.Экспо" пройдет в Петербурге 24-27 августа. В рамках мероприятий здесь представят более 70 натурных образцов новинок железнодорожной техники, более 90 уникальных экспонатов из коллекции музея, отраслевую конференцию, а также динамический показ железнодорожного транспорта. В деловые дни Салон посетят более 7 тыс. специалистов, а в "Дни открытых дорог" ожидаются более 15 тыс. любителей железнодорожной тематики, говорится на сайте проекта.