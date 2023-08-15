Промсвязьбанк сообщил о запуске тестирования расчетов с цифровыми рублями

Постепенно список операций с использованием цифрового рубля в рамках пилотного проекта будет расширяться

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) начал пилотирование операций с реальными цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России. Об этом говорится в сообщении банка.

"В рамках пилотирования фокус-группа из сотрудников ПСБ будет проводить операции по счетам цифрового рубля, открытым в мобильном приложении ПСБ. Участники фокус-группы будут пополнять свои цифровые кошельки, делать переводы цифровых рублей, оплачивать товары и услуги по QR-коду компаний, участвующих в пилотном проекте, оформлять возврат товаров с обратным зачислением цифровых рублей на цифровой счет клиента, а также смогут настроить в мобильном банке простые автопереводы цифровых рублей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в банке, архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение ПСБ, получить доступ к цифровому счету и проводить операции в новом формате. Хранение и учет цифровых рублей осуществляет Банк России. Все расчеты в цифровых рублях производятся с использованием криптографической защиты и шифрования. В банке напомнили, что пилотный проект будет реализован в несколько этапов, что позволит отработать все повседневные расчетные операции, сделав цифровой рубль удобным и понятным средством платежа и перевода.

Постепенно список операций с использованием цифрового рубля в рамках пилотного проекта будет расширяться.

"Цифровой рубль - значимый для национальной платежной инфраструктуры проект, который создает новые возможности для всех участников платежной индустрии. Население получит новый инструмент для быстрых безопасных переводов и платежей в цифровой валюте, компаниям новая технология расчетов упростит проведение сделок и решит вопрос с автоматизацией платежей, государственные предприятия смогут повысить эффективность администрирования бюджетных выплат. Развитая цифровая инфраструктура и компетенции команды ПСБ позволяют нам принимать активное участие во всех проектах по внедрению цифрового рубля. Сегодня ПСБ прорабатывает все возможные сценарии клиентского пути на реальных операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для бесперебойных и удобных платежей с использованием нового платежного инструмента", - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.