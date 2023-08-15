Обсуждение проекта стратегии отрасли связи продлится до середины сентября

Затем Минцифры РФ планирует внести документ в правительство

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Общественное обсуждение проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года продлится до середины сентября текущего года, а затем Минцифры РФ планирует внести документ в правительство. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Вместе с компаниями телеком-рынка мы подготовили проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Общественное обсуждение продлится до середины сентября. После этого планируем внести документ в правительство", - сказано в сообщении.

Ранее министерство вынесло на общественное обсуждение проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Согласно документу, для отрасли необходимо развитие российской группировки спутниковой связи, доступа в интернет и вещания, снижение издержек операторов связи и центров обработки данных, создание сетей связи нового поколения, проработка механизма защиты инвестиционных расходов операторов, который позволит сохранить доступность тарифов для населения, перевод сетей связи полностью на российские технологии безопасности и выделение новых полос частот для внедрения передовых технологий и стандартов. Также необходимо урегулирование стоимости тарифа для генераторов "тяжелого" контента и обычных сервисов.