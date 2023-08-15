В UBS отметили рост числа российских миллионеров в 2022 году

Согласно данным кредитной организации, оно выросло с 351 тыс. до 408 тыс.

ЖЕНЕВА, 15 августа. /ТАСС/. Совокупное частное богатство США в 2022 году уменьшилось на $5,9 трлн, тогда как Россия завершила год его ростом на $600 млрд. Число долларовых миллионеров увеличилось в РФ в прошлом году с 351 тыс. до 408 тыс., говорится в докладе швейцарского банка UBS.

В целом в мире в 2022 году впервые за время после финансового кризиса 2008 года "совокупное частное богатство уменьшилось". Оно снизилось на $11,3 трлн - до $454,4 трлн. В основном это произошло "из-за повышения курса доллара США ко многим другим валютам". В свою очередь финансовые активы "больше всего способствовали снижению благосостояния в 2022 году", констатировали в UBS. Соединенные Штаты, потерявшие в 2022 году $5,9 трлн, "возглавляют список потерпевших убытки". Потери, от $1 трлн и выше, зафиксированы также в Японии (минус $2,5 трлн), Китае (минус $1,5 трлн), Канаде (минус $1,2 трлн) и Австралии (минус $1 трлн). Одновременно рост благосостояния по итогам года отмечен в России (плюс $600 млрд), Мексике (плюс $655 млрд), Индии (плюс $675 млрд) и Бразилии (плюс $1,1 трлн).

По оценкам UBS, в конце 2022 года в мире насчитывалось 59,4 млн долларовых миллионеров, что на 3,5 млн меньше, чем годом ранее. Значительное сокращение было зарегистрировано в первую очередь в США (минус 1,8 млн), Японии (минус 466 тыс.), Великобритании (минус 439 тыс.), Австралии (минус 363 тыс.), Канаде (минус 299 тыс.) и Германии (минус 253 тыс.). Одновременно число миллионеров выросло в России - с 351 тыс. до 408 тыс., Бразилии - с 293 тыс. до 413 тыс., Иране - со 142 тыс. до 246 тыс., Мексике - с 323 тыс. до 393 тыс. и Норвегии - с 247 тыс. до 352 тыс.

Уровень благосостояния

Наибольшим уровнем благосостояния, по данным UBS, обладает Швейцария, где на одного взрослого жителя приходится $685,23 тыс. На втором месте США ($551,35 тыс.). Далее следуют Гонконг ($551,19 тыс.), Австралия ($496,82 тыс.) и Дания ($409,95 тыс.). В докладе говорится, что "страны с высоким уровнем благосостояния на одного взрослого (более $100 тыс.) сосредоточены прежде всего в Северной Америке и Западной Европе. Китай и Россия входят в "промежуточную" группу стран - со средним уровнем благосостояния в диапазоне от $25 тыс. до $100 тыс. В этой группе также присутствуют недавно вступившие в Евросоюз страны и несколько государств Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Азии. Далее идут государства с благосостоянием в размере от $5 тыс. до $25 тыс., которые представляют "неоднородную группу, охватывающую густонаселенные страны, такие как Индия, Индонезия и Филиппины, а также большую часть Южной Америки и многие прибрежные страны Африки". Быстроразвивающиеся азиатские страны, такие как Камбоджа, Лаос и Вьетнам, также включены в эту категорию. Страны со средним уровнем благосостояния ниже $5 тыс. составляют группу, в которой преобладают страны Центральной Африки, резюмировали в UBS.