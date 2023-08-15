Володин: сельское хозяйство превратилось из черной дыры в высококвалифицированную отрасль

Председатель Госдумы отметил, что она решает вопросы продовольственной безопасности

КОНАКОВО (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 15 августа. /ТАСС/. Сельское хозяйство за последнее время превратилось из черной дыры в высококвалифицированную отрасль, которая решает вопросы продовольственной безопасности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас действительно сельское хозяйство на протяжении последнего времени превратилось из черной дыры в высококвалифицированную отрасль, которая решает вопросы продовольственной безопасности. Надо отметить, здесь будем объективны, коллеги, вклад министра сельского хозяйства", - сказал спикер в ходе выездного совещания Совета Госдумы.

Также Володин обратил внимание на более сложные условия для получения урожая в нечерноземных регионах страны. "Мы будем предлагать обсуждать этот вопрос с правительством, с министерством сельского хозяйства. Необходимо создание подпрограммы развития Нечерноземья. Безусловно, выделение на эти цели дополнительных денежных средств и выстраивание приоритетов, в рамках которых мы с вами должны создать дополнительные возможности и условия развития таких регионов, как Тверская область", - сказал председатель Госдумы.