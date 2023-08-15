Минпромторг заявил, что российские предприятия могут удовлетворить спрос на ралтегравир

Газета "Коммерсантъ" сообщала, что американский фармпроизводитель MSD больше не будет поставлять в Россию и производить тут оригинальный препарат "Исентресс" на основе ралтегравира для взрослых пациентов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Отечественные предприятия способны удовлетворить потребности российских потребителей в лекарственном препарате против ВИЧ ралтегравир. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Отечественные предприятия обладают достаточными производственными мощностями, необходимыми для удовлетворения потребности в лекарственном препарате с международным непатентованным наименованием ралтегравир. Также фиксируются остатки указанного лекарственного препарата на складах предприятий", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что американский фармпроизводитель MSD больше не будет поставлять в Россию и производить здесь оригинальный препарат "Исентресс" на основе ралтегравира для взрослых пациентов.

В министерстве напомнили, что в России зарегистрированы пять лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) ралтегравир, при этом по двум из них обеспечена возможность локального производства по полному циклу с производством фармацевтической субстанции ("Фармасинтез" и "Промомед Рус"), по двум другим - со стадии готовой лекарственной формы ("Р-Фарм" и "ПСК Фарма"). Производство одного препарата не локализовано в России.

При этом наличие нескольких отечественных производителей ралтегравира позволяет обеспечить потребность пациентов с ВИЧ-инфекцией необходимым препаратом. По итогам 2022 года и первой половины 2023 года отмечаются и производство, и продажи, и государственные закупки лекарственных препаратов с МНН ралтегравир, подчеркнули в Минпромторге.