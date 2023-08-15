Цены на газ в Европе выросли на 15% в связи с возможными забастовками в Австралии

По оценкам агентства Bloomberg, если профсоюзам и руководству компании Woodside Energy Group не удастся договориться, то забастовки могут привести к нарушению мировых цепочек поставок СПГ

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Цены на газовом рынке Европы выросли на 15% на фоне продолжающихся переговоров о возможных забастовках работников австралийских заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, были запланированы переговоры между представителями профсоюзов и руководством австралийской нефтегазовой компании Woodside Energy Group. По оценкам агентства, если сторонам не удастся договориться, то забастовки могут привести к нарушению мировых цепочек поставок СПГ. Отмечается, что, хотя Европа редко закупает газ из Австралии, конкуренция за получение СПГ среди стран Азии может усилиться.

10 августа Bloomberg информировало, что возможные забастовки работников профильных австралийских заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта СПГ и спровоцировать резкий рост цен. По данным агентства, сотрудники компаний Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за проведение стачек на трех крупных предприятиях на этой неделе. Австралия с Катаром и США входит в число крупнейших в мире экспортеров СПГ.