В Китае перестали публиковать статистику по безработице среди молодежи

По данным Financial Times, уровень безработицы среди молодежи в стране в июне достиг 21,3%

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Государственное статистическое управление КНР прекратит публиковать данные о безработице среди молодежи на фоне ослабления экономических показателей страны. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как отмечает издание со ссылкой на официального представителя статистического ведомства Фу Линхуэя, этот шаг был сделан для предоставления "актуальных и оптимизированных" статистических данных. Однако специалисты полагают, что это "дополнительно усложнит анализ экономических показателей страны". При этом уровень безработицы среди китайской молодежи в июне достиг 21,3%, пишет газета.

По этим данным, КНР продемонстрировала снижение темпов роста розничных продаж и промышленного производства, которые являются ключевыми для китайской экономики. Падение показателей произошло на фоне кризиса в секторе недвижимости, резкого сокращения экспорта, уменьшения иностранных инвестиций и ослабления внутреннего спроса.

Ранее торги на фондовых биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов на фоне публикации официальных статистических данных за июль. Кроме того, для поддержания достаточной ликвидности в банковской системе страны Народный банк Китая (центробанк) 15 августа объявил о снижении ставки по программе среднесрочного кредитования (MLF) с 2,65% до 2,5%. Это уже второе ее снижение за последние три месяца.