"Северсталь" спрогнозировал рост потребности в металлоконструкциях в РФ на 10% за пять лет

Директор "Северсталь стальные решения" Дмитрий Манаков отметил, что новый инвестпроект по расширению орловской площадки компании позволит увеличить мощности по производству металлоконструкций до 48 тыс. тонн

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Северсталь" отмечает увеличение потребности в России в металлоконструкциях, прогнозирует в 2023-2028 годах рост на 10%, сообщил директор "Северсталь стальные решения" Дмитрий Манаков в видео, опубликованном в Telegram-канале компании.

"Мы видим, что существующая потребность в металлоконструкциях растет. Если мы говорим про горизонт 2023-28 годов, объем потребности в металлоконструкциях, по нашей оценке, вырастет за этот период на 10%", - сказал он.

Кроме того, Манаков отметил, что новый инвестпроект по расширению орловской площадки "Северстали" позволит компании увеличить мощности по производству металлоконструкций до 48 тыс. тонн. "Практически в два с половиной раза", - уточнил он. Директор "Северсталь стальные решения" добавил, что увеличение объемов производства вкупе с установкой нового современного оборудования позволит компании "зайти в ответственные нефтегазовые инфраструктурные проекты, планируемые к реализации в РФ".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции - в свободном обращении.