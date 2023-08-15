Эксперты спрогнозировали смещение спроса в пользу новостроек из-за роста ключевой ставки

По мнению аналитиков, этот рынок обладает защитой от серьезных колебаний благодаря высокой доле ипотечных программ с государственной поддержкой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пересмотр ключевой ставки ЦБ РФ в первую очередь приведет к падению спроса на вторичное жилье в РФ, в то время как рынок новостроек будет защищен от серьезных колебаний благодаря высокой доле на нем ипотечных программ с государственной поддержкой. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. "Решение по повышению ставки приводит к увеличению разницы между условиями кредитования покупателей на первичном и вторичном рынках. <…> В новой реальности потенциальный покупатель будет выбирать между 6-8% в льготных ипотечных программах на новостройки и 13-14% в кредитах на жилье в готовых домах. Произойдет смещение спроса на рынок новостроек", - рассказал ТАСС руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов.

Руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК "А101" Анатолий Клинков, в свою очередь, напомнил, что первичный и вторичный рынки жилья тесно взаимосвязаны, "поскольку средства от продажи старой квартиры часто используются для улучшения жилищных условий", и "замедление вторичного рынка может оказать влияние на первичный". Тем не менее, значительного потрясения в этом сегменте не будет, думает он: "Сейчас из общего объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке около 90% приходится на программы с господдержкой, семейную и IT-ипотеку, а там ставки сохраняются на прежнем уровне. При этом доля продаж квартир в ипотеку сегодня составляет 86-88%".

Партнер и региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова, напротив, считает, что "несмотря на высокую долю специальных ипотечных программ на рынке, коррекция спроса неизбежна". "Глубина падения будет во многом зависеть от долгосрочности принятых мер и дальнейшей политики государства по поддержке отрасли", - добавила Широкова.

Что будет с ценами

По мнению директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, "в моменте" из-за повышения ставки ЦБ РФ на 3,5 п.п. спрос в целом на рынке недвижимости снизится на 20-25%. Такое мнение он опубликовал в Telegram-канале. Хусаинов отметил, что следом за падением спроса цены на недвижимость в перспективе полугода-года будут стабильны или даже снизятся. С этим согласен Алексей Попов: он предположил, что в новых условиях стоимость вторичного жилья и апартаментов будет снижаться.

На рынке элитной недвижимости в РФ негативные факторы новой ставки отразятся примерно через месяц, считает генеральный директор и управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин. "Повышение ставки ЦБ РФ в ближайшей перспективе поддержит рынок элитной недвижимости. В период с конца августа до середины сентября складываются благоприятные условия для продавцов элитных квадратных метров, когда спрос остается активным, а курс доллара помогает покупателям входить в сделки, конвертируя валютные сбережения в элитные квадратные метры", - сказал он. Халин ожидает снижения активности покупателей на этом рынке к концу 2023 года, когда будет более явное снижение доходов бизнесменов.