"Татнефть" может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 27,54 рубля на акцию

Внеочередное собрание акционеров состоится 21 сентября в форме заочного голосования

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить дивидендные выплаты за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров, на котором обсудят дивиденды за первое полугодие, состоится 21 сентября в форме заочного голосования.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти", приходящаяся на акционеров компании, по РСБУ в первом полугодии составила 128,1 млрд рублей. Финансовые результаты по МСФО компания пока не раскрывала.