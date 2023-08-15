Россия ведет переговоры по строительству газовой электростанции в ЮАР

Как сообщило Минэнерго РФ, рассматривается возможность организации поставок российского СПГ для эффективного функционирования новых генерирующих мощностей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия и ЮАР ведут переговоры по нескольким совместным проектам в области энергетики, в том числе о строительстве газовой электростанции в этой африканской стране, сообщило Минэнерго РФ по итогам встречи, которую провели замминистра энергетики Сергей Мочальников и посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку.

"Наши страны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. На сегодняшний день с южноафриканскими партнерами прорабатываем возможность строительства газовой электростанции. Уже обсуждаются вопросы поставок оборудования, рассматривается возможность организации поставок российского СПГ для эффективного функционирования новых генерирующих мощностей", - отметил Мочальников.

Стороны также обсудили вопросы текущего взаимодействия России и ЮАР в сфере трейдинга нефти и нефтепродуктов. Было отмечено, что новым перспективным направлением может стать сотрудничество в области стандартизации и оценки соответствия нефтегазового оборудования.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с работой угольных электростанций в ЮАР, которые работают на половину доступной мощности.

"Российские компании имеют богатый опыт по модернизации угольных электростанций в России и готовы оказать содействие в ремонте и реновации работающих на угле энергетических объектов в ЮАР через концессионные соглашения, которые могут быть закреплены на межправительственном уровне", - сказал заместитель министра.

Ранее в интервью ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов говорил, что Россия выходит на новые рынки сжиженного газа, и эта тема активно обсуждается с ЮАР, в том числе по развитию газовой генерации и поставке СПГ.