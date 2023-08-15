В России планируют создать корпорацию для развития Азовского моря

Председатель попечительского совета Института исследований и экспертизы госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил первоначальную необходимость выделить основные проблемы и подходы к их решению

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Развитие бассейна Азовского моря, ставшего внутренним морем России, будет требовать плотного взаимодействия регионов, расположенных на его побережья, для решения задачи рассматривается возможность создания межрегиональной корпорации. Об этом заявил председатель попечительского совета Института исследований и экспертизы госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Сейчас мы должны выделить основные проблемы и подходы к их решению: на основе этой стратегии мы должны сформулировать дальше основной план мероприятий, дорожную карту в части решения проблемы укрепления берегов, развития туризма. Сейчас нужно показать, как должно быть выстроено взаимодействие между регионами, плюс, какие решения на федеральном уровне нормативно-правовые должны быть приняты и какие экономические механизмы создать. Одна из версий - создание межрегиональной корпорации развития или специального фонда для того, чтобы решать те вопросы, которые требуют взаимодействия", - сообщил Клепач в ходе совещания по вопросу разработки стратегии развития акватории Азовского бассейна и территорий приазовского побережья в Краснодаре.

Большая часть побережья Азовского моря расположена на территории Краснодарского края. Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась отметил наличие в районах, расположенных на побережье, перспектив развития туризма, логистики, рыбоводства и рыболовства, экологической устойчивости, а также их высокий инвестиционный потенциал.

"Три из девяти портов региона находятся на Азовском побережье (Ейск, Темрюк, Кавказ), еще один порт - на границе Черного и Азовского морей - порт Тамань. Около 1,15 млн туристов посещают побережье Азовского моря. В целом за последние три года в муниципальные образования, входящие в Азовскую акваторию, вложено порядка 150 млрд рублей инвестиций в основной капитал", - сказал Галась.

Стратегия будет предусматривать развитие акватории Азовского бассейна и территорий приазовского побережья на период до 2040 года, сообщил директор исследовательского центра АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Сергей Черкасов.

Развитие туристического потенциала Азовского побережья, по словам Клепача, имеет большое значение и для экономики новых регионов России. "Для новых регионов <…> туризм и рекреация могут приобрести совершенно другие экономические масштабы. Туризм здесь многогранен - это огромное окно возможностей и для традиционных приазовских регионов и теперь для новых субъектов РФ", - сказал он.

О статусе Азовского моря

Президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон о денонсации Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор между РФ и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

10 августа врио главы ДНР Денис Пушилин принял участие в совещании с участием операционного директора АСИ Георгия Белозерова, на котором обсуждалась стратегия развития акватории Азовского бассейна и территории приазовского побережья, где не исключил возможности превращения Азовского моря, ставшее внутренним морем РФ, в союзное море, которое активно будут использовать Союзное государство России и Белоруссии.