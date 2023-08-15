Минцифры предложило разработать цифровой кодекс для регулирования IT и связи в России

Сейчас, по данным ведомства, нормативная правовая база в сфере связи представлена "разрозненными законодательными и подзаконными актами, регулирующими отдельные виды или группы отношений"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает разработать цифровой кодекс для обеспечения комплексного регулирования развития и использования IT и инфраструктуры связи в РФ. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Оптимальным видом законодательного акта, позволяющим сформировать стройную взаимоувязанную систему отраслевых правовых норм, является Цифровой кодекс, обеспечивающий комплексное регулирование развития и использования информационных технологий и инфраструктуры связи", - сказано в документе.

Сейчас, согласно проекту, нормативная правовая база в сфере связи представлена "разрозненными законодательными и подзаконными актами, регулирующими отдельные виды или группы отношений", возникающие в связи с осуществлением деятельности в сфере связи, средств массовой информации, использованием ИКТ и обращением информации. Также, согласно проекту стратегии, интенсивное внедрение интернета, массовое распространение мобильных устройств и цифровых технологий приводят к тому, что технологические платформы обмена информацией и распространения контента становятся новой конкурентной средой для традиционных способов получения и распространения информации, товаров и услуг, а границы между традиционными телекоммуникационными и новыми цифровыми рынками стираются и появляются новые виды отношений в информационно-коммуникационной сфере, которых не было в период активного формирования действующей нормативной правовой базы.

Минцифры предлагает в краткосрочной перспективе решить проблемы путем внесения в законодательство изменений, направленных на обеспечение соответствия нормативно-правового регулирования темпам развития отрасли связи и устранение административных барьеров. В среднесрочной и долгосрочной перспективе министерство предлагает решить проблемы через систематизацию отраслевого законодательства путем переработки его внутреннего содержания и приведения его в единую логически цельную и согласованную правовую систему.