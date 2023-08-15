В Тюмени планируют построить участок окружной дороги стоимостью более 20 млрд рублей

Ее протяженность составит 21 км

ТЮМЕНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Участок окружной дороги Южный обход, который соединит региональную дорогу Тюмень-Боровский-Богандинский и Московский тракт в районе деревни Посохова, планируют построить в Тюменской области. Стоимость проекта составит не менее 20 млрд рублей, протяженность дороги - 21 км, сообщил журналистам начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов.

"Первый проект - это строительство одного из этапов еще одного кольца вокруг города Тюмени, так называемого Южного обхода. Это автомобильная дорога, которая должна соединить региональную автодорогу Тюмень-Боровский-Богандинский, начнется она от развязки за Тюменской ТЭЦ-2, <…> пересечет Червишевский тракт и выйдет на Московский тракт в районе деревни Посохова. <…> Проект очень сложный, 21 км дороги, несколько искусственных сооружений, эстакад, мостовых переходов. <…> Его стоимость нами оценивается в сумму не менее 20 млрд рублей", - сказал он.

Перевалов добавил, что проектирование дороги рассчитывают завершить до конца 2023 года, затем начнется определение источников финансирования. По оценке властей, на строительство обхода может уйти от трех до пяти лет, работы будут вестись поэтапно.