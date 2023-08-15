На Украине три принадлежавшие "Татнефти" компании передали "Укрнафте"

Компании владеют автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом, отметил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Украины передало государственной компании "Укрнафта" три арестованные ранее компании, принадлежавшие российскому ПАО "Татнефть". Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Кабмин передал "Укрнафте" три арестованные российские компании, принадлежавшие "Татнефти". Речь идет о компаниях ООО "Полтава-капитал", ООО "Харьков-капитал" и "Татнефть-АЗС-Украина", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, компании владеют автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом. Ранее эти компании, имеющие российских владельцев, были арестованы, пояснил он.

По словам Гончаренко, в пояснительной записке к постановлению указано, что первоначально эти активы хотели передать "Нафтогазу", но затем было решено отдать их "Укрнафте".

Крупнейшая украинская газо- и нефтедобывающая компания "Укрнафта" в ноябре прошлого года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку была принудительно отчуждена в собственность государства. До этого 42% акций "Укрнафты" принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который фактически контролировал ее, несмотря на то, что контрольный пакет находился в собственности украинского государства. 2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о завершении расследования дела о завладении прежним менеджментом "Укрнафты" средствами и имуществом компании на общую сумму порядка $355 млн. В качестве подозреваемых проходят восемь человек.

В мае сообщалось, что правительство передало в управление "Укрнафты" одно из крупнейших предприятий по добыче газа "Укрнефтебурение", изъятое ранее у Коломойского.

Конфискация российской собственности на Украине

По данным Службы безопасности Украины на начало августа, украинские власти в течение 2022-2023 годов ввели санкции против 4 тыс. российских компаний и арестовали активы РФ более чем на $5 млрд. В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "Русал", "Группа ГМС", "Татнефть".

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявлял тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.