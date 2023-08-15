Самолеты SSJ могут начать производить в Индии

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил о проведении переговоров с индийскими коллегами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ОАК может начать производить самолеты SSJ 100 на заводе HAL в Индии, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы по-прежнему считаем, что в импортном лице на мощностях завода HAL, который производит боевые самолеты для индийских ВВС, на котором они делают самолеты Су-30, там больше 270 самолетов было сделано, это, конечно, большая такая база, обученный персонал, это оборудование, это отлаженные процессы. Мы в достаточно короткие сроки смогли бы там самолет SSJ начать производить для индийского рынка", - сказал он.

Слюсарь добавил, что сейчас с индийскими коллегами ведутся переговоры. "Мне кажется, даже больше в интересах индийской стороны [идут переговоры], чем нашей, потому что у нас есть наш российский Superjet, и мы его будем выпускать и производить. Для Индии это серьезный технологический рывок вперед", - отметил он.

Впервые Слюсарь заявил о том, что ОАК обсуждает с Индией локализацию производства SSJ 100, а также ведет речь о сотрудничестве по проектам Ил-114 и МС-21, в феврале.