Титов предложил использовать альтернативные механизмы для стабилизации рубля

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей заявил, что нынешняя ключевая ставка в 12% не решает и проблему роста инфляции

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банк России мог бы активнее использовать для стабилизации курса рубля несколько других механизмов вместо повышения ключевой ставки. Об этом сообщил ТАСС Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Лучше, конечно, использовать другие механизмы - например, налог Тобина (налог на операции с иностранной валютой) или те ограничения на продажу валюты, которые ЦБ вводил после февраля 2022 года", - сказал Титов.

По его словам, нынешняя ключевая ставка в 12% не решает и проблему роста инфляции. Кроме того, вместе с удорожанием импорта и падением покупательной способности населения также вырастут кредитные ставки, а это может ухудшить положение бизнеса, полагает омбудсмен.

Сегодня совет директоров Банка России на внеочередном заседании решил повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Такое решение, по данным регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.