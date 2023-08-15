Центр европейских исследований им. Мартенса внесли в перечень нежелательных организаций

Центр включили в перечень "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте Минюста.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса" (Martens Centre), Королевство Бельгия", - говорится в сообщении.

Организация включена в перечень "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 28 июля 2023 года"

3 августа Генпрокуратура РФ признала Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса - аналитического центра крупнейшей партии ЕС - нежелательной организацией. В ведомстве отмечали, что с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые центром мероприятия были ориентированы исключительно на формирование негативного образа РФ, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию страны.