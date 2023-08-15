15 августа, 15:37,
обновлено 15 августа, 15:50
Колебания курса рубля

Рубль перешел к росту на Мосбирже

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Доллар опустился ниже 97 рублей, евро - ниже 106 рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже перешел к росту, доллар опустился ниже 97 рублей, евро - ниже 106 рублей, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:38 мск, курс доллара снижается на 0,95%, до 96,74 рубля, евро - на 1,21%, до 105,76 рубля, юань находится на отметке 13,209 рубля (-1,35%).

Ранее сегодня Банк России в ходе внеочередного заседания совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% годовых. В первые минуты рубль отреагировал ростом на решение регулятора, однако позже перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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